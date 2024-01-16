羽球》最新排名出爐！ 戴資穎擠下山口茜登世界第3、周天成上升1名

台灣一姊戴資穎。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）今將公布最新世界排名，台灣一姊戴資穎上週在超級1000系列馬來西亞公開賽拿下亞軍，升上世界第3。

戴資穎在大馬公開賽斬獲亞軍，進帳1萬200分積分，目前積分來到93736分，世界排名上升1位擠下日本山口茜，重返世界第3。

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女單世界前10依序是南韓安洗瑩、中國陳雨菲、台灣戴資穎、日本山口茜、西班牙瑪琳（Carolina Marin）、中國何冰嬌、印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）、中國韓悅、華裔美籍張蓓雯、中國王祉怡。

其他台灣女將部分，許玟琪下滑2名變成世界第25，宋碩芸上升1位成為世界第29。

男單方面，丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）穩居寶座，中國石宇奇在大馬公開賽拿到亞軍，衝上世界第2。台灣一哥周天成上升1位至世界第13，林俊易維持世界第21，王子維位居世界第28名。

台灣男雙李洋／王齊麟持平世界第10、李哲輝／楊博軒位居世界第17，李芳任／李芳至上升1名變世界第24，盧敬堯／楊博涵下滑2位至25名。

台灣女雙李佳馨／鄧淳薫下滑1名變成世界第24；混雙葉宏蔚／李佳馨下降1位至世界第13。

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