NBA》厄文、小哈德威合轟83分！獨行俠逆轉勝鵜鶘

小哈德威。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠主場7連戰的最終戰，再次面對作客的鵜鶘，獨行俠在陣中球星東契奇（Luka Doncic）持續因傷高掛免戰牌的情況下，靠著厄文（Kyrie Irving）狂轟42分以及小哈德威（Tim Hardaway Jr.）也轟炸生涯新高的41分，率領球隊以125：120拿下逆轉勝，主場7戰中拿下5勝2敗。

厄文。（美聯社）

獨行俠在首節率先發起攻勢，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）與厄文分別砍下10分與9分，加上鵜鶘開局尚未找到進攻節奏，首節主隊就以33：17取得優勢。但鵜鶘在次節火力全開，「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）12分領銜下，鵜鶘單節19投15中，投籃命中率接近8成並狂轟42分，相比獨行俠第2節僅得26分，其中23分仍是小哈德威與厄文合計所攻下，上半場以平手收場。

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雙方易籃再戰，鵜鶘持續發動團體戰，9人上場皆有得分紀錄，第3節再拿下40分，而獨行俠新雙星持續領銜，單節5人得分共拿下33分。

比賽來到決勝節，小哈德威繼續發威，時間剩餘4分16秒時，外線投出關鍵逆轉三分彈幫助球隊超前，並拿下單場第41分，奠定比賽勝基。除了新雙星合轟超過80分以外，格林（Josh Green）得分也破雙位數來到13分。

鵜鶘部分，全隊共6人得分上雙，威廉森轟下30分為隊內最高、麥考倫（CJ McCollum）23分緊隨其後、英葛蘭（Brandon Ingram）與瓊斯（Herbert Jones）分別拿下12分與10分、板凳出發的墨菲（Trey Murphy III）與小南斯（Larry Nance Jr.）各攻下14分。

威廉森。（美聯社）

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