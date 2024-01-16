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MiLB》葛雷諾三兄弟都打美職！ 大都會簽下「迷你葛」

2024/01/16 09:08

名人堂球星葛雷諾的兒子V.葛雷諾以11.7萬美元的簽約金加盟大都會。（取自葛雷諾X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕名人堂球星葛雷諾（Vladimir Guerrero）後繼又有人，17歲的兒子V.葛雷諾（Vladi Miguel Guerrero）以11.7萬美元的簽約金並附帶6萬美元的獎學金加盟大都會。

生涯449轟的傳奇球星老葛雷諾共有8個小孩、分別與5位不同女子所生，大兒子就是現今效力藍鳥的重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），去年年遊騎兵也簽下葛雷諾另外一個兒子P.葛雷諾（Pablo Guerrero），他在多明尼加新人聯盟出賽36場，打擊率0.224、4轟、攻擊指數0.721。

大都會今天分別與V.葛雷諾和《MLB Pipeline》國際球員排名第6的委內瑞拉大物捕手Y.羅德里奎茲（Yovanny Rodriguez）簽約。左打的V.葛雷諾守備位置為一壘和左外野，他的揮棒、力量和選球律備受球探肯定。

大聯盟國際自由球員簽約金額度，在每年美國時間1月15日開始重新計算，簽約前必須年滿16歲，而且必須提前先向大聯盟官方註冊，才有資格簽約，而這些球員都只能簽下小聯盟合約。

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