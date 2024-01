NBA》「拿筆電給我好嗎？」 柯爾賽前大開國王主帥玩笑

柯爾今日賽前開國王總教練布朗玩笑。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕國王總教練布朗(Mike Brown)上一戰對公鹿的比賽賽後,因不滿裁判判決,直接拿筆記型電腦出席賽後記者會,不過這個舉動卻被「好兄弟」、勇士總教練柯爾(Steve Kerr)拿出來開玩笑,今天勇士對上灰熊的賽前記者會,柯爾就要隊職員拿筆電給他。

柯爾在賽前記者會坐下來第一句話,就是開玩笑要隊職員拿筆電給他,現場記者馬上意會到是柯爾在和老朋友布朗開玩笑,立刻引來笑聲,而柯爾自己也解釋說他覺得這個太有趣了。

實際上,布朗在勇士擔任柯爾的助理教練時間有6年,同時兩人也都是出自名教練帕波維奇(Gregg Popovich)門下,如今雖然同為加州的競爭對手,不過仍然維持著好交情。

