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NBA》「拿筆電給我好嗎？」 柯爾賽前大開國王主帥玩笑

2024/01/16 09:14

柯爾今日賽前開國王總教練布朗玩笑。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國王總教練布朗（Mike Brown）上一戰對公鹿的比賽賽後，因不滿裁判判決，直接拿筆記型電腦出席賽後記者會，不過這個舉動卻被「好兄弟」、勇士總教練柯爾（Steve Kerr）拿出來開玩笑，今天勇士對上灰熊的賽前記者會，柯爾就要隊職員拿筆電給他。

柯爾在賽前記者會坐下來第一句話，就是開玩笑要隊職員拿筆電給他，現場記者馬上意會到是柯爾在和老朋友布朗開玩笑，立刻引來笑聲，而柯爾自己也解釋說他覺得這個太有趣了。

實際上，布朗在勇士擔任柯爾的助理教練時間有6年，同時兩人也都是出自名教練帕波維奇（Gregg Popovich）門下，如今雖然同為加州的競爭對手，不過仍然維持著好交情。

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