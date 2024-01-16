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NBA》 楊恩轟36分13助攻退馬刺 生涯1萬分達陣還追平「Logo爺」紀錄

2024/01/16 10:52

T.楊恩。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今天在主場迎戰馬刺，少主T.楊恩（Trae Young）狂砍6顆三分球，轟下36分、13助攻，同時也達成生涯1萬分的里程碑，率領老鷹以109：99贏球，中止近期的2連敗。

老鷹首節打出14：2的強勢開局，T.楊恩上半場攻下29分，助隊取得69：34的大幅領先，老鷹最多領先達35分，而馬刺在下半場展開兇猛反撲，上半場一分未得的7呎4吋狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama），下半場找回手感獨拿26分，在末節最後3分多鐘追到93：99六分落後，可惜仍是功虧一簣，J.強森（Jalen Johnson）的三分打澆熄馬刺反攻氣焰，終場以99：109輸球，苦吞2連敗。

老鷹少主T.楊恩砍進6顆三分球，轟下36分、13助攻，本季共累積11場至少30分、10助攻的比賽，與獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）並列聯盟最多，生涯累積73場，與名人堂球星「Logo爺」魏斯特（Jerry West）並列史上第6。

老鷹先發5人得分全上雙，除了T.楊恩有好表現以外，J.強森有16分、10籃板、7助攻和6抄截的全能數據，D.穆雷（Dejounte Murray）和卡培拉（Clint Capela）雙雙繳出13分、13籃板及13分、11籃板的雙十演出。

馬刺以溫班亞瑪的26分最佳，外帶13籃板和5阻攻，索尚（Jeremy Sochan）貢獻23分、8籃板。

溫班亞瑪。（法新社）

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