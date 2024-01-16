NBA》恩比德傷癒歸隊狂轟41分！助七六人奪2連勝

恩比德（左）與馬克西。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人在主場對戰火箭，因膝蓋發炎而缺席連續3場比賽的恩比德（Joel Embiid）今天傷癒回歸，復出首戰即砍下41分，火箭苦無反攻機會，最終恩比德帶領七六人以124：115拿下2連勝，火箭吞下2連敗。

比賽上半場恩比德狀態拉滿，前兩節出賽18分半就拿下26分，易籃後，雖然恩比德的火力稍降，但靠著馬克西（Tyrese Maxey）下半場的火力輸出，一共拿下18分3助攻接管比賽，且在末節一度將比分拉開至28分，火箭僅在首節短暫超前領先，但之後毫無反攻機會，七六人輕鬆帶走比賽勝利。

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恩比德本場41分10籃板的表現，是他連續第16場比賽達成至少30分且10籃板的成績、馬克西27分緊隨其後、哈里斯（Tobias Harris）挹注10分、板凳出發的貝佛利（Patrick Beverley）11分6助攻5籃板。

恩比德。（法新社）

火箭部分，一共有6人得分上雙，格林（Jalen Green）攻下20分隊內最佳、森根（Alperen Sengun）拿下19分9籃板6助攻、布魯克斯（Dillon Brooks）與史密斯（Jabari Smith Jr.）分別拿下18分與13分、替補上場的惠特摩（Cam Whitmore）與湯普森（Amen Thompson）各有14分進帳。

格林。（法新社）

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