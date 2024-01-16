晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》恩比德傷癒歸隊狂轟41分！助七六人奪2連勝

2024/01/16 10:23

恩比德（左）與馬克西。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人在主場對戰火箭，因膝蓋發炎而缺席連續3場比賽的恩比德（Joel Embiid）今天傷癒回歸，復出首戰即砍下41分，火箭苦無反攻機會，最終恩比德帶領七六人以124：115拿下2連勝，火箭吞下2連敗。

比賽上半場恩比德狀態拉滿，前兩節出賽18分半就拿下26分，易籃後，雖然恩比德的火力稍降，但靠著馬克西（Tyrese Maxey）下半場的火力輸出，一共拿下18分3助攻接管比賽，且在末節一度將比分拉開至28分，火箭僅在首節短暫超前領先，但之後毫無反攻機會，七六人輕鬆帶走比賽勝利。

恩比德本場41分10籃板的表現，是他連續第16場比賽達成至少30分且10籃板的成績、馬克西27分緊隨其後、哈里斯（Tobias Harris）挹注10分、板凳出發的貝佛利（Patrick Beverley）11分6助攻5籃板。

恩比德。（法新社）

火箭部分，一共有6人得分上雙，格林（Jalen Green）攻下20分隊內最佳、森根（Alperen Sengun）拿下19分9籃板6助攻、布魯克斯（Dillon Brooks）與史密斯（Jabari Smith Jr.）分別拿下18分與13分、替補上場的惠特摩（Cam Whitmore）與湯普森（Amen Thompson）各有14分進帳。

格林。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。