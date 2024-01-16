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NBA》柯瑞轟26分無用、K湯表現低迷拿9分！ 勇士近5戰苦吞4敗

2024/01/16 11:32

柯瑞。（USA TODAY Sports）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天轟下26分，明星前鋒「嘴綠」D.格林（Draymond Green）也在禁賽後回歸，但勇士仍以107：116不敵灰熊，吞下2連敗、近5戰輸了4場。

D.格林在場上不斷做出傷害對手的暴力行為，先前被聯盟處以無限期禁賽，在禁賽12場後，D.格林上週恢復出賽資格，但他花了一週的時間訓練，今天才重返賽場，D.格林禁賽後首戰板凳出發，攻下7分、7籃板、4助攻。

D.格林（左）復出。（法新社）

此戰面對傷兵成群的灰熊，勇士三節打完時領先1分，未料灣區大軍決勝節進攻嚴重當機，柯瑞被重兵看防、K.湯普森（Klay Thompson）手感冰冷，讓灰熊趁勢一舉逆轉戰局，最終勇士反撲未果吞敗。

柯瑞轟下26分、4籃板、8助攻，庫明加（Jonathan Kuminga）20分、11籃板，威金斯（Andrew Wiggins）16分、5籃板，K.湯普森只拿9分。

灰熊下起三分雨，團隊狂轟20記外線，威廉斯（Vince Williams Jr.）24分、7籃板，傑克森（Jaren Jackson Jr.）18分、5籃板、4抄截。

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