NBA》領先2分故意送對手上罰球線 獨行俠教頭奇德解釋原因

奇德在讀秒階段領先2分下祭出駭客戰術。（USA TODAY Sports）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今日在主場上演逆轉秀，以125：120擊敗鵜鶘，不過終場前17.7秒領先2分時，總教練奇德（Jason Kidd）出奇招要球員故意犯規，送鵜鶘威廉森（Zion Williamson）上罰球線，賽後奇德對於這個違反常理的決策給出解釋。

當時比賽約剩下20秒，獨行俠121：119領先2分，鵜鶘威廉森在遠離三分線的地方拿球，此時奇德要求球員上去故意犯規，讓威廉森上罰球線，對此奇德賽後解釋，他們制定的策略，就是要在威廉森進到禁區前犯規，來賭一把威廉森的罰球命中率。

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本季威廉森罰球命中率只有66.4%，本場比賽11罰也僅有6中，而結果論來說奇德的賭注是正確的，威廉森關鍵2罰只命中1球，而鵜鶘的分數也停在了120分，讓獨行俠順利收下勝利。

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實際上奇德無論是球員時期還是教練時期，都曾經出過奇招，過去還在獨行俠打球時，就曾運球衝撞過站在場內的老鷹教練，對方因而被吹技術犯規；過去擔任籃網教練時還上演過「撞我（Hit me）」事件，關鍵時刻沒暫停時要球員撞他打翻飲料，逼迫裁判暫停比賽，不過最終受到聯盟懲處。

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