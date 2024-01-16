晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》決勝節攻勢一波帶走 魔術擊敗尼克中止3連敗

2024/01/16 12:05

班切羅（左）和阿努諾比。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕魔術作客面對尼克，雙方你來我往，直到比賽末節，魔術在後段靠著一波9：1的攻勢逆轉超前，最終以98：94拿下勝利，並中止近期的3連敗。

首節尼克阿努諾比（OG Anunoby）與布萊德（Miles McBride）率先發起攻勢，一度將比分拉開至10分，但之後尼克11投僅1中，讓魔術掌握機會追平比數。次節一開始輪到魔術發揮，投籃命中率一度來到近8成，但尼克也在後段逆轉戰局，上半場以52：50小幅領先。

易籃後，尼克輪到藍道（Julius Randle）與迪文森佐（Donte Divincenzo）接管戰局，雙方合力攻下17分保持領先至第3節結束。比賽來到決勝節中段，魔術靠著班切羅（Paolo Banchero）與安東尼（Cole Anthony）發起反攻，打出一波9：1的攻勢逆轉，至此未再將領先優勢拱手讓人。

魔術班切羅本場打下20分與尼克布萊德並列全場最高、歐基奇（Chuma Okeke）挹注15分、板凳出發的卡特（Wendell Carter Jr.）與安東尼分別拿下17分與15分。

尼克部分，阿努諾比攻得17分僅次於布萊德、藍道與迪文森佐各挹注15分。

布萊德。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。