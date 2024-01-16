NBA》決勝節攻勢一波帶走 魔術擊敗尼克中止3連敗

班切羅（左）和阿努諾比。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕魔術作客面對尼克，雙方你來我往，直到比賽末節，魔術在後段靠著一波9：1的攻勢逆轉超前，最終以98：94拿下勝利，並中止近期的3連敗。

首節尼克阿努諾比（OG Anunoby）與布萊德（Miles McBride）率先發起攻勢，一度將比分拉開至10分，但之後尼克11投僅1中，讓魔術掌握機會追平比數。次節一開始輪到魔術發揮，投籃命中率一度來到近8成，但尼克也在後段逆轉戰局，上半場以52：50小幅領先。

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易籃後，尼克輪到藍道（Julius Randle）與迪文森佐（Donte Divincenzo）接管戰局，雙方合力攻下17分保持領先至第3節結束。比賽來到決勝節中段，魔術靠著班切羅（Paolo Banchero）與安東尼（Cole Anthony）發起反攻，打出一波9：1的攻勢逆轉，至此未再將領先優勢拱手讓人。

魔術班切羅本場打下20分與尼克布萊德並列全場最高、歐基奇（Chuma Okeke）挹注15分、板凳出發的卡特（Wendell Carter Jr.）與安東尼分別拿下17分與15分。

尼克部分，阿努諾比攻得17分僅次於布萊德、藍道與迪文森佐各挹注15分。

布萊德。（今日美國）

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