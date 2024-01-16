MLB》洋基「怪力男」能否締造500轟偉業？ 大聯盟數據專家給出答案

史坦頓。（資料照，USA TODAY Sports）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）生涯已敲出402轟，是現役最多轟打者，大聯盟官網看好他加入「500轟」俱樂部。

大聯官網撰文表示，如果不是因為傷病，現年34歲的史坦頓很可能已經達成500轟里程碑，「不過，，他仍然有很大的機會達標。」

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文中指出，史坦頓生涯至今只要他單季能出賽至少123場，他最少都能打出34轟，意味著如果他相對保持健康，他有機會在未來三個賽季內加入「500轟」俱樂部，「但考量到他的傷病史，這一切無法保證。」

大聯盟數據專家皮特耶羅（Mike Petriello）則表示，雖然史坦頓上季表現不佳，僅繳出打擊率0.191、OPS為0.695的成績，但他仍擊出24支全壘打，即使在不順遂的一年裡，他的長程砲火依然存在。

皮特耶羅指出，史坦頓還差98支全壘打才能達標500轟，而他至少還會在洋基待4年，平均下來一個賽季得敲24.5轟，在史坦頓14年的大聯盟資歷中，有11個賽季追平或超過24轟這個數字，皮特耶羅認為史坦頓要寫下500轟大紀錄預計不成問題。

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