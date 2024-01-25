UBA女籃首過濁水溪到屏東 首場系列收官戰就鏖戰延長賽

UBA女一級賽事首赴屏東開戰。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕UBA（全國大專籃球聯賽）本週在屏東美和科技大學舉辦比賽，是UBA女籃賽事首度到屏東舉辦，地主美和科大女籃隊今年打造新球場，也獲得UBA青睞，成為有史以來首度到濁水溪以南的賽場，而系列的首收官戰就在今天登場，由地主美和科大對上台灣體大，兩隊女將鏖戰到OT1才分出勝負，競爭相當激烈。

UBA女一級賽事首赴屏東開戰。（記者陳彥廷攝）

大專女籃球隊女一級以往參賽隊伍大多為北部學校為主，美和科大近年在校方全力培養下，大專女籃在兩年前初試啼聲就嶄露頭角，先是奪下UBA女子組公開2級冠軍，晉級公開組1級，去年並奪下女1級第7名佳績，今年回到主場，不僅創下UBA歷史，美和科大更是不能漏氣，也確定晉級六強複賽。

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作為地主的美和科大，每天都是壓軸登場，雖然早上在第一場的佛光大學打敗台灣科技大學後，就確定晉級前6強，但仍是全力備戰賽前排名第9的台灣體大。

最後一場比賽前雙方分別已確定晉級事宜，交手再無保留，雙方一開賽即你來我往，第一節雙方皆拿下逾20分的高分，中場結束由美和科大以38分小幅領先台灣體大的36分，隨後易籃再戰，台灣體大以單節26分反超，決勝節美和科大的嚴防奏效，將台灣體大分數壓到14分，自己則是奪得21分，兩隊皆為76分進入延長賽，新場地的首次系列收官賽就打進延長賽，可能又創下UBA歷史，兩校鏖戰OT1後，台灣體大以88分的3分之差帶走勝利。

「絕對不滿足於前6名」，美和科大強調，為提升南台灣籃球風氣，美和科技大學女子從晉級女1級，並奪下第七名後，已宛如台灣女籃籃壇的耀眼新星，更盼能將美和科大打造成為南台灣女子籃球的「夢工廠」，未來場館除比賽外，還會擔負起籃球創生基地的重責大任，盼強化各項賽事籌備與人才培育，為南台灣籃壇注入新活力。

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