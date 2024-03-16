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MLB》大秀K功解危！ 火腿王牌先發4局送3K、防禦率13.03（影音）

2024/03/16 09:06

上澤直之。（USA TODAY Sports）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕光芒日籍投手上澤直之今日迎來春訓熱身賽第四場登板，面對金鶯先發4局失1分，送出3次三振，終場光芒以7：2獲勝。

日本火腿王牌上澤直之在休賽季與光芒簽下小聯盟約，先前已在春訓出賽3場，防禦率高達20.65，表現不甚理想，前役更是只投1.2局就狂失5分。

今日光芒在春訓熱身賽交手金鶯，上澤直之再度先發登板，但首局就遇亂流，面臨1出局一二壘有人危機，好在上澤直之馬上回穩，大秀K功連飆2次三振，安全下莊。

上澤直之第2局沒掉分，3上解決首名打者後，被魏斯伯格（Jordan Westburg）掃出二壘安打，讓對手攻佔得點圈，但上澤直之再度展現解危能力，先讓歐赫恩（Ryan O'Hearn）打出外野飛球出局，隨後K掉麥肯（James McCann），瓦解金鶯攻勢。

4上續投，上澤直之被王寇頓（Kolten Wong）擊出三壘安打，接著挨高飛犧牲打掉1分。上澤投完4局退場，光芒在7下鯨吞6分大局，最終以5分之差獲勝。

上澤直之今日主投4局，被打4支安打，失1分責失，投出3三振、1保送，最終無關勝敗，賽後防禦率為13.03。

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