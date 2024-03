C.羅納度。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕效力於沙烏地阿拉伯聯賽的球星C.羅納度(Christiano Rolnaldo)昨日比賽靠著罰球攻下全場唯一進球,助隊拿下勝利外,也完成生涯在艾納斯第50顆進球。

原本在上半場就破門達成此壯舉的C羅,後遭改判越位進球無效,還好第68分鐘對手在禁區犯規,C羅隨後也穩穩命中十二碼,總計他在2022年離開曼聯後,僅出場為艾納斯效力58場就攻下50球。

拿下這場勝利後,艾納斯也成功穩固聯賽第二的位置,已與第三名拉開9分積分差距,不過也落後第一名的希拉爾同樣9分積分。

