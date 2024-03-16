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NBA》溫班亞瑪締史上唯二紀錄成空響 約基奇率金塊獨居西部龍頭

2024/03/16 11:57

約基奇今天率領金塊擊敗馬刺，近12場豪取11勝。（法新社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍金塊今天踢館挑戰馬刺，明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）轟下全場最高的31分，再給2023年選秀狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）一場震撼教育，率領金塊終場以117：106輕取馬刺，近期拉出5連勝，以47勝20敗獨佔西部龍頭。

今天是金塊和馬刺本季第2度交手，約基奇去年11月27日在主場繳出39分準大三元，力壓溫班亞瑪22分、11籃板，率隊以132：120贏球。

金塊今天作客馬刺主場，在德州大學體育球隊主場Moody Center開打，湧入16223人觀賽，寫下該場館紀錄。約基奇首節就肆虐禁區獨拿15分，並帶領金塊打出一波22：0的攻勢，首節就取得37：18的大幅領先。馬刺次節靠著瓦賽爾（Devin Vassell）在半場結束前的3分鐘內連拿7分，助隊將差距縮小至49：58的個位數差距。

馬刺易籃後逐漸追回失分，第三節一度追近到4分差距，但約基奇挺身而出，單節豪取12分，再度把領先擴大至雙位數，金塊第四節一路保持領先，也讓約基奇只打3節就提前打卡下班，終場以117：106贏球，近12場拿下11勝，賞給馬刺3連敗。

金塊此役團隊投籃命中率高達55.1％，約基奇僅打三節仍繳出全場最高的31分，外帶7籃板和5助攻，J.穆雷（Jamal Murray）貢獻15分、10籃板、8助攻和4抄截，小波特（Michael Porter Jr.）有13分、7籃板。

索漢（Jeremy Sochan）攻下馬刺最高的19分，溫班亞瑪進帳17分、9籃板、3阻攻和2抄截，瓦賽爾也挹注17分。溫班亞瑪目前共累積200個阻攻和100顆三分球，成為自拉弗倫茲（Raef LaFrentz）之後，史上第2位單季達成這樣壯舉的球員。

約基奇今天率領金塊擊敗馬刺，近12場豪取11勝。（法新社）

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