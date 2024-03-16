自由車》96聯賽擴大舉辦全年7站 台灣選手以賽代訓受益

96聯賽擴大舉辦全年7站。（96聯賽提供）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第四屆96自由車聯賽將於本週日從台中站揭開序曲，今年聯賽擴大舉辦，新增台北站及花蓮站，提供國內車手更多元的競技舞台，同時維持國內最高的百萬獎金，還有最高榮譽的四件領騎衫。

每年JAPAN CUP城巿繞圈賽吸引不少國人前往觀賽，去年主辦單位受邀前往觀摩，感受競賽組近距離繞圈氛圍，自2月起積極和台北巿政府爭取路權，有望在6月舉辦台北天母站賽事。

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和以往不同的是，今年96聯賽將收官站設置在花蓮，賽程推展至東台灣，打造出2天1夜的賽事行程，將設有選手交流、After party、讓一整年拚搏積分的選手能在榮耀與歡樂中畫下一個完美句點。

去年96聯賽成功媒合李廷威成為LGS洲際車隊唯一台籍選手，GUSTO看重台灣自辦自由車聯賽能力，並認同以賽代訓理念，今年一舉拿下衝刺王藍衫的冠名榮耀。

GUSTO總經理廖偉宇表示，衝刺王在自行車賽事中是最速代表，如同高士特專注在碳纖維領域，不斷打造出全新技術及專利，用最短周期開發出速度及全能型車款，以台灣品牌自居快速佈局全球市場，更期盼藉由96聯賽這個平台，讓台灣選手和自行車產業都能被世界看到。

上屆96聯賽冠軍橘衫得主李廷威，4月初將啟程斯洛維尼亞，開啟旅歐生涯，本週李廷威也會參加台中站，這也是旅外之前在台灣的最後一戰，他也發下豪語，既然參加，就要拿下冠軍，李廷威特別感謝96聯賽：「其實原本已打算退役，但有了比賽舞台，讓我更有動力精進自己，還因此獲得歐洲車隊的合約。未來希望能在職業賽場和國際賽發光發熱。」

96Heroes開幕戰台中站從清水自由車場出發，此賽事除了保有深受車友喜愛的特色美食補給及抽獎活動，更首度加入「戰利金」制度，每場只要有一人報名，大會加碼100元。完賽三場以上的車友就有機會在最後一役花蓮站獲得五場累積獎金，2023年累績參與的車友超過萬人，主辦單位預期2024年的戰利金累積獎金可以達百萬元，最後將全部由1位幸運車友獨得。

96聯賽擴大舉辦全年7站。（96聯賽提供）

96聯賽擴大舉辦全年7站。（96聯賽提供）

96聯賽擴大舉辦全年7站。（96聯賽提供）

96聯賽擴大舉辦全年7站。（96聯賽提供）

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