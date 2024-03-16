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NBA》命中率逼近7成！「怪物狀元」大殺四方狂轟34分 擊沉強敵快艇

2024/03/16 11:22

Z.威廉森。（美聯社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）今天大殺四方狂轟34分，率隊以112：104扳倒強敵快艇。

坐擁四星的快艇，在「大鬍子」哈登（James Harden）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）都因傷缺陣的情況下，上半場打完以44：50落後給鵜鶘。

易籃後，快艇靠著外線砲火以及雷納德（Kawhi Leonard）的發揮，一度追成71：71平手，但Z.威廉森馬上挺身而出，幫助球隊再度要回領先優勢。

來到決勝節，鵜鶘靠著墨菲（Trey Murphy III）、阿瓦拉多（Jose Alvarado）命中重要三分彈，加上雙箭頭Z.威廉森、英葛蘭（Brandon Ingram）合力砍分，持續站穩領先腳步，成功擊沉快艇，鵜鶘近6戰拿下5勝。

Z.威廉森此戰全場21投14中、命中率高達66.7%，繳出34分、7籃板、4助攻、3抄截全能數據，英葛蘭13分、7助攻，墨菲挹注14分。

快艇方面，P.喬治（Paul George）26分、6助攻，雷納德23分、7籃板，N.鮑威爾（Norman Powell）進帳15分。

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