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全英賽》安賽龍輸球拒訪、石宇奇發燒棄賽 男單冠軍確定會有新面孔

2024/03/16 12:17

安賽龍。（資料照，歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列全英公開賽戰況激烈，本屆男單4強只有1位種子選手，值得一提的是，男單冠軍確定會有新面孔誕生。

身為頭號種子的丹麥世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）先盛後衰遭印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）逆轉，意外止步8強，賽後安賽龍情緒低落，以身體不舒服為由拒絕採訪。

至於第2種子中國名將石宇奇，則以12：21輸掉首局後選擇棄賽，讓印尼克里斯提（Jonatan Christie）收下4強門票。

石宇奇指出，由於昨晚突然高燒，不得已才決定退賽，當下也十分糾結，「其實挺糾結的，是堅持打下去還是棄權，也怕會把狀態打沒了。」

另外2場男單8強戰，印度新星森（Lakshya Sen）以20：22、21：16、21：19逆轉馬來西亞一哥李梓嘉；法國好手小波波夫（Christo Popov）以21：17、21：10橫掃日本渡邊航貴。

本屆全英賽男單4強出爐後，只剩下金廷1人是種子選手，而這4位選手都沒有拿過全英冠軍，這也代表羽壇歷史最悠久的全英公開賽，男單冠軍確定會有新面孔。

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