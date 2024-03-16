MLB》力拚進40人名單 前獅隊洋投三振紅襪球星卻吞首敗

布萊威。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕去年季中被統一獅隊延攬的洋投布萊威（Scott Blewett），休賽季和雙城隊簽下小聯盟約，重返美職體系。布萊威目前仍在雙城隊春訓熱身賽出賽名單，但仍力拚40人名單，而今天對戰紅襪隊，他吞下春訓熱身賽首敗，雙城終場5:8輸球。

雙城隊今出戰紅襪，2局下紅襪隊在杜蘭（Jarren Duran）帶打點安打帶動下，單局拿下3分。5局下，紅襪主力砲手德弗斯（Rafael Devers）陽春砲，克隆（C.J. Cron）該半局也擊出帶打點安打，紅襪隊一度5分領先。

請繼續往下閱讀...

雙城隊6局上打下大局，柯里洛夫（Alex Kirilloff）、瓦茲奎茲（Christian Vázquez）該半局都開轟，而雙城該半局打了超過一輪，單局拿下5分並追平比數。

但6局下，紅襪攻勢再起。布萊威該半局登板，面對首位打者就投出保送，隨後雖三振培瑞茲（Roberto Perez），再利用滾地球拿下第2出局數，卻被杜蘭2分砲痛擊，這轟也讓紅襪隊重新取得領先，布萊威接著3球三振德弗斯，完成該半局。

總計布萊威此役投1局，送出2三振，其中一次送給去年單季33轟的德弗斯，但被擊出2分砲種下敗因。

而布萊威今年春訓熱身賽，連同此役共累積4場出賽，合計4.2局送出7次三振、防禦率3.86。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法