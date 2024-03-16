HBL》輸球是啥？北一女擊敗金甌 連3年闖女子組冠軍戰

北一女中擊敗金甌女中，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）



〔記者林岳甫／台北報導〕HBL高中籃球甲級聯賽今天在台北小巨蛋開打，女子組奪冠熱門北一女中沒有意外，以79：65擊敗金甌女中，連3屆挺進總冠軍賽，唯一目標也是帶回隊史第2座冠軍。

北一女在100學年奪下隊史首冠，近年也是4強固定班底，108、110、111學年都闖進冠軍賽，但3次都敗給淡水商工，如今淡商已經提前出局，北一女奪冠呼聲也水漲船高。

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鄒沛宸攻下全隊最高17分，外帶5籃板、4助攻、5抄截，至於另一主力米靖恩10分、8籃板、3助攻、3抄截，彭郁榛12分、潘陳家姍12分，比較令人意外的是主力長人黃子芸上場時間較少，僅拿2分。

金甌重返4強之林，只是第一場就要遇上本屆堪稱無敵的北一女，即使王芷晴砍進全場最多23分，但高二主力林宇涵曾在8強賽轟過近年女子組新高52分，但來到小巨蛋也是難以發揮，出手17次僅中4球，攻下12分。

北一女中鄒沛宸（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

北一女中米靖恩切入上籃。（記者陳志曲攝）

金甌女中林宇涵三分得手。（記者陳志曲攝）



北一女中總教練駱燕萍。（記者陳志曲攝）

北一女中擊敗金甌女中，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）



北一女中擊敗金甌女中，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）



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