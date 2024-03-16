NBA》前主帥史奈德重返鹽湖城踢鐵板 爵士險勝老鷹

爵士隊塞克斯頓。（美聯社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日爵士主場迎戰老鷹，也是執掌爵士隊8年兵符的前總教練史奈德（Quin Snyder）首度重返鹽湖城，雙方比賽打得膠著，可惜老鷹8.3秒最一擊三分球未能投進，終場以122：124敗下陣來。

上半場兩隊互不相讓，卡培拉（Clint Capela）中場前連續兩記扣籃助老鷹保有領先地位，不過在第三節爵士靠著團隊高達65%命中率，單節進帳37分再度將比數反超，以98：96進入第四節。

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下半場大多處於落後的老鷹在第四節開始反擊，剩8：15秒時更把比數追至兩分差，不過朱贊（Johnny Juzang）、塞克斯頓（Collin Sexton）接連三分再度將比數拉至雙位數，比賽最後，老鷹球星D.穆雷（Dejounte Murray）連續三分讓老鷹看見逆轉希望，可惜最後一擊隊友三分不進無能完成超前絕殺。

老鷹D.穆雷攻下33分為全場最高，另有9助攻、6籃板、2抄截，強森（Jalen Johnson）26分、5籃板、5助攻；爵士方面；塞克斯頓21分、6助攻，朱贊表現出色，三分8中5，拿下生涯新高19分。

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