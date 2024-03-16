晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》前主帥史奈德重返鹽湖城踢鐵板 爵士險勝老鷹

2024/03/16 14:32

爵士隊塞克斯頓。（美聯社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日爵士主場迎戰老鷹，也是執掌爵士隊8年兵符的前總教練史奈德（Quin Snyder）首度重返鹽湖城，雙方比賽打得膠著，可惜老鷹8.3秒最一擊三分球未能投進，終場以122：124敗下陣來。

上半場兩隊互不相讓，卡培拉（Clint Capela）中場前連續兩記扣籃助老鷹保有領先地位，不過在第三節爵士靠著團隊高達65%命中率，單節進帳37分再度將比數反超，以98：96進入第四節。

下半場大多處於落後的老鷹在第四節開始反擊，剩8：15秒時更把比數追至兩分差，不過朱贊（Johnny Juzang）、塞克斯頓（Collin Sexton）接連三分再度將比數拉至雙位數，比賽最後，老鷹球星D.穆雷（Dejounte Murray）連續三分讓老鷹看見逆轉希望，可惜最後一擊隊友三分不進無能完成超前絕殺。

老鷹D.穆雷攻下33分為全場最高，另有9助攻、6籃板、2抄截，強森（Jalen Johnson）26分、5籃板、5助攻；爵士方面；塞克斯頓21分、6助攻，朱贊表現出色，三分8中5，拿下生涯新高19分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。