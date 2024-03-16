全英賽》被閃光燈干擾輸球痛哭！ 東宗沮喪吐心聲：不幸的是裁判沒看到

東宗。（資料照，美聯社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨日超級1000系列全英公開賽女單8強戰，印尼女將東宗（Gregoria Mariska Tunjung）受到觀眾席上的閃光燈影響，導致失分輸掉比賽，當下東宗直接在場邊痛哭，平復情緒後，她也無奈吐心聲。

東宗在決勝局18：20落後時，因為被閃光燈干擾而沒有做出回擊，但裁判未把比賽喊停，這也讓對手山口茜收下致勝分贏得比賽，東宗抗議未果後難過痛哭。

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根據印尼媒體《detik sport》指出，東宗賽後談到當下的情形：「在比賽最後一分時，當我發球後，我面前出現相機的閃光燈，這干擾了我，我下意識反射動作停下比賽，但不幸的是，裁判決定比賽結束，也許他沒有看到發生了什麼事，但這對我來說是很大的影響。」

東宗說道：「在此之後，我上前詢問裁判，以便能夠得到明確的答案，但結果已經定調，我只能接受。」

東宗並未全然將輸球怪罪於閃光燈干擾，她直言自己在首局表現太差，而且大部分都是自己失誤丟分，導致陷入劣勢，應該要更快進入狀況。

東宗也表示：「當我在第三局領先時，山口茜試圖打得保守來改變比賽節奏，她只是等我進攻，然後尋找空檔反擊，這是我必須向排名高於我的選手學習的，她們如何在關鍵時刻改變打法。」

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