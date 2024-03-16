南投全民運動會健美選拔賽登場 25人爭5個組別名額

南投縣長許淑華（中）為參與南投縣全民運動會健美選拔賽的男女選手加油、打氣情形。（記者謝介裕攝）

〔記者謝介裕／南投報導〕「南投縣全民盃暨2024年全民運動會南投健美代表隊選拔賽」，今日在南投國小禮堂熱鬧登場，共有25位選手參加，縣長許淑華也親自蒞臨選拔賽，感受健美賽事的高張力及選手長年鍛鍊的肌力之美，並勉勵選手為南投縣帶來首座全民運金牌。

許淑華指出，縣府透過全民盃體育相關競賽推展全民運動，提高選手的運動技能，同時選拔全民運動會代表隊選手，近年健美健身委員會在縣議員蔡宗智擔任主任委員及總幹事廖科豪的協助下，選手的水準逐年提高；為了獎勵優秀選手奪牌，縣府今年提高運動獎助學金額度，並且新增運動發展科，致力推展社會體育運動及賽事，提升南投縣的運動風氣及水準。

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此次選拔賽將挑選優秀的健美選手代表南投縣參加兩年一次的國內健美賽事，選拔項目包括男子健美組、男子古典形體組、男子形體組、女子形體組及女子比基尼組等5個組別，各項目量級前2名選手取得參加最終排名賽資格，再由遴選委員會依據排名賽成績及書面資料，擇優選拔正取及備取選手，代表南投參加全國賽。縣府說，南投上屆全民運動會健美各項目分別獲得第2名、第5名、第6名的成績，期待本屆能有更亮麗的成績表現。

南投縣長許淑華在南投縣全民運動會健美選拔賽致詞後，與參賽的選手及賓客一起合照。（記者謝介裕攝）

參與南投縣全民運動會健美選拔賽的男選手，在台上展現出結實肌力及線條供評審們評比情形。（記者謝介裕攝）

南投縣全民運動會健美選拔賽登場，參加比基尼組的女選手也將自己最好的姿態展現出來。（記者謝介裕攝）

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