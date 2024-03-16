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HBL》光復「雙槍」發威率隊打敗東泰 距離男子組3連霸差1勝

2024/03/16 13:50

光復高中擊敗東泰高中，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕HBL高中籃球甲級聯賽今天在台北小巨蛋開打，尋求男子組3連霸的光復高中，靠著「雙槍」謝銘駿、林恩宇聯手斬獲53分，最終以77：62打敗東泰高中，在新竹內戰之中脫穎而出，續朝3連霸邁進。

光復在8強賽打得跌跌撞撞，僅以第4種子踏進台北小巨蛋，但這次站上4強舞台，一切重新來過。至於東泰則以頭號種子前進4強，主力有外籍生韓得勝及蔡承翰、傅宥翔，目標是突破隊史最佳第4名。

光復、東泰前三節打得難分難捨，不過光復54：55落後下一鼓作氣打出一波17：0猛攻，東泰在末節更是無法有太多分數進帳，也讓這場比賽提前定調，另外光復的周曾翔扮演奇兵投進4顆三分球，進帳12分，上屆拿下MVP的高三主力謝銘駿進帳27分，主控林恩宇26分入袋，兩人成功帶隊進軍冠軍戰。

光復將尋求97至99學年度松山高中後，男子組第2支完成3連霸的隊伍，明天爭冠對手將是南山高中、松山高中之間的贏家。

至於東泰此仗表現最佳是韓得勝14分、13籃板，傅宥翔13分、李君恩16分、邱繼揚11分，卻因末節進攻大當機輸掉隊史首張冠軍賽門票，明天還是有機會爭取隊史最佳季軍。

光復高中林恩宇上半場最後一擊壓哨進球。（記者陳志曲攝）

光復高中謝銘駿三分得手。（記者陳志曲攝）

光復高中周曾翔三分得手。（記者陳志曲攝）

光復高中謝銘駿獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

東泰高中吞敗。（記者陳志曲攝）

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