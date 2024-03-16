MLB》首度與愛妻一起出國 大谷翔平羞笑：希望留下美好回憶

大谷翔平與愛妻一起抵達韓國引發轟動。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨天在愛妻田中真美子陪同下抵達南韓首爾的道奇二刀流球星大谷翔平，今出席賽前記者會，透露這是兩人首度一起出國。

大谷翔平在搭乘道奇專機啟程前往南韓前，首度在社群媒體曝光新婚妻子，兩人一起抵達仁川機場入境的畫面，也成為關注焦點。

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大谷翔平今與貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）兩位同為MVP的隊友出席記者會，免不了被問及與愛妻相關的話題，他透露這是兩人頭一次一起出國。

日本媒體《Daily》報導當時情況，表示記者問及結婚話題時，大谷翔平害羞地笑了，一旁的貝茲與佛里曼則爆笑不已，佛里曼甚至還拿起同步翻譯耳機打趣表示：「Sho，快點，我想聽。」害羞的大谷對此表示，這是兩人第一次一起出國，「希望能度過很棒的時光、留下很美好的回憶。」但他仍強調，自己會把注意力放在棒球上。

大谷翔平在青棒時期曾經到南韓比賽，相隔12年再度來到這裡，他表示，「當時還是高中生，現在（南韓）有很大的不同，從那時候開始，韓國就成為我喜歡的國家之一，當時只去過台灣和韓國，能夠因為棒球來到韓國、在這裡打球，對我來說是很特別的事情。」

大谷翔平出席賽前記者會。（美聯社）

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