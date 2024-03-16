西武OB賽》昔「東方特快車」郭泰源解決2人次 無緣對戰吳念庭

#呉念庭 選手が放った打球は、G.G.佐藤選手が守るレフトへ！— 埼玉西武ライオンズ （@lions_official） March 16, 2024
なお、初回の守備ではしっかりと捕球していることもお伝えさせていただきます。#埼玉西武ライオンズ #seibulions #西武OB戦 pic.twitter.com/wCVhSujBL8
〔記者林宥辰／綜合報導〕西武隊首次舉辦OB賽今日開打，分成SEIBU隊和LIONS隊交手，兩隊光是先發名單就星光熠熠。SEIBU隊先發投捕搭檔是工藤公康、伊東勤，當年黃金搭檔再現。而西武隊史最強洋投、「東方特快車」郭泰源，則在2局接替工藤登板。
郭泰源投2人次，讓傳奇洋砲迪斯多蘭（Orestes Destrade）擊出左外野飛球出局，鈴木健接著擊出滾地球出局，此時郭泰源在滿場觀眾歡呼下退場。
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郭泰源無緣對決同樣來自台灣的後輩、今先發第6棒的吳念庭，而吳念庭則是從星野智樹手上擊出安打，而外野手G.G.佐藤沒能接球還跌倒在地，吳念庭擊出的安打，紀錄上是三壘打，讓他上壘後不好意思地笑了。
OB賽首局高潮之一，則是現年80歲的名球評土井正博，擔任SEIBU隊先發第3棒，還差點從潮崎哲也手中敲安。而擔任LIONS隊先發的昔日王牌工藤公康，退場時則苦笑說：「很久沒站上投手丘，18.44公尺感覺好遠啊，伊東看起來好小。」