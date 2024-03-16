西武OB賽》昔「東方特快車」郭泰源解決2人次 無緣對戰吳念庭

〔記者林宥辰／綜合報導〕西武隊首次舉辦OB賽今日開打，分成SEIBU隊和LIONS隊交手，兩隊光是先發名單就星光熠熠。SEIBU隊先發投捕搭檔是工藤公康、伊東勤，當年黃金搭檔再現。而西武隊史最強洋投、「東方特快車」郭泰源，則在2局接替工藤登板。

郭泰源投2人次，讓傳奇洋砲迪斯多蘭（Orestes Destrade）擊出左外野飛球出局，鈴木健接著擊出滾地球出局，此時郭泰源在滿場觀眾歡呼下退場。

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郭泰源無緣對決同樣來自台灣的後輩、今先發第6棒的吳念庭，而吳念庭則是從星野智樹手上擊出安打，而外野手G.G.佐藤沒能接球還跌倒在地，吳念庭擊出的安打，紀錄上是三壘打，讓他上壘後不好意思地笑了。

OB賽首局高潮之一，則是現年80歲的名球評土井正博，擔任SEIBU隊先發第3棒，還差點從潮崎哲也手中敲安。而擔任LIONS隊先發的昔日王牌工藤公康，退場時則苦笑說：「很久沒站上投手丘，18.44公尺感覺好遠啊，伊東看起來好小。」

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