HBL》光復高中順利晉級冠軍賽 總教練陳定杰：只差最艱難一步

新竹市光復高中籃球隊今天在台北市的小巨蛋舉行四強賽，順利晉級冠亞軍賽，明挑戰三連霸。（新竹市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕112學年度HBL高中籃球聯賽四強賽，今天上演精彩的新竹內戰，由新竹市光復高中出戰新竹縣東泰高中，最後光復高中以77比62打敗東泰高中，率先搶下晉級冠亞軍戰門票，明天將挑戰三連霸，總教練陳定杰也跟選手信心喊話，距離目標只差最後一步路，也是最艱難的一步，大家一定會與選手一起全力以赴。

今日四強賽事，由光復高中對上擁有強力外籍生韓得勝的東泰高中，前2節二隊戰況膠著，比數互有領先，上半場光復以39比37領先，下半場光復靠著雙箭頭謝銘駿及林恩宇穩定的外線飆分，2人全場合計攻下53分，最終光復以77比62強壓東泰，率先獲得冠亞軍門票。

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「鋼鐵般的防守，是光復的招牌」光復高中陳定杰總教練表示，光復並不是一支靠著強大進攻火力的球隊，而是靠著平日苦練出來的防守起家，在球場上給對手窒息般的防守，透過壓迫造成失誤，轉換球隊的快攻得分，這就是他期望選手們能做到的。

「開心打球，放手一搏」光復高中隨隊教師何長仁表示，四強賽是球員的進化再進化，每年來到小巨蛋，對教練團及選手都是學習，試著突破自我，明天就是我們三連霸的最後一哩路，相信大家能團結一致，拿下金盃。

包括副市長邱臣遠及支持光復高中的新竹鄉親加油團也都到場為光復加油，市府表示，光復高中已成為HBL四強常駐戰隊，今年更將挑戰三連霸，號召全體市民來為光復高中加油，一起迎接三連霸勝利。

光復高中表示，光復凝聚力非常高昂，除啦啦隊的應援，歷屆的學長們也出現在啦啦隊加油團內，希望學弟能夠完成三連霸的壯舉，明日冠亞軍賽事光復高中將在晚間6時在台北小巨蛋出賽，邀請市民一起為光復高中加油。

新竹市光復高中籃球隊今天在台北市的小巨蛋舉行四強賽，順利晉級冠亞軍賽，明挑戰三連霸，新竹鄉親也組加油團為選手們加油。（新竹市府提供）

新竹市光復高中籃球隊今天在台北市的小巨蛋舉行四強賽，順利晉級冠亞軍賽，明挑戰三連霸。（新竹市府提供）

新竹市光復高中籃球隊今天在台北市的小巨蛋舉行四強賽，順利晉級冠亞軍賽，明挑戰三連霸。（記者洪美秀攝）

新竹市光復高中籃球隊今天在台北市的小巨蛋舉行四強賽，順利晉級冠亞軍賽，明挑戰三連霸。（記者洪美秀攝）

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