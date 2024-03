湖人強碰勇士、HBL冠軍賽 今日賽事預告與轉播

詹姆斯。(資料照,美聯社)

今天NBA有二場轉播,湖人與勇士目前分別暫居西部第9、第10,今天兩隊正面對決,「詹皇」詹姆斯(LeBron James)領軍的湖人將在主場碰上勇士。而勇士當家一哥柯瑞(Stephen Curry)此戰有望傷癒復出;另一場則是國王對決尼克。敬請鎖定轉播。

中職熱身賽今天有3場賽事,統一獅碰上台鋼雄鷹,味全龍碰上樂天桃猿,中信兄弟則是在台北大巨蛋碰上富邦悍將。敬請鎖定轉播。

HBL方面,女子季軍賽,金甌女中將與陽明高中。女子冠軍賽則是北一女中碰上普門中學;男子季軍賽方面,東泰高中將對決松山高中。而男子冠軍賽則是光復高中面對南山高中。敬請鎖定轉播。

大聯盟南韓友誼賽,道奇將在首爾高尺巨蛋碰上南韓職棒培證英雄,日本球星大谷翔平有望亮相;教士隊將面對南韓代表隊。

NBA

08:30 勇士@湖人 愛爾達體育1台、緯來體育

11:00 尼克@國王 緯來體育D-LIVE

PLG

14:30 夢想家@攻城獅

17:00 新北國王@富邦勇士

轉播: MOMOTV、民視第一台、YouTube

T1

14:00 台啤雲豹@台鋼獵鷹

轉播: 愛爾達體育3台、緯來體育台、YouTube、Twitch

HBL

10:00 金甌女中 VS 陽明高中 女子季軍賽

12:00 東泰高中 VS 松山高中 男子季軍賽

16:00 北一女中 VS 普門中學 女子冠軍賽

18:00 光復高中 VS 南山高中 男子冠軍賽

轉播: 愛爾達體育2台、Hami Video

中職熱身賽

17:00 樂天桃猿@味全龍 緯來體育

17:00 富邦悍將@中信兄弟 DAZN1

大聯盟南韓友誼賽

11:00 道奇@培證英雄 愛爾達體育3台

18:00 韓國代表隊@教士 愛爾達體育1台

全英羽球公開錦標賽

18:00 決賽 愛爾達體育3台

