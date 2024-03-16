高球》潘政琮克服腕傷和強風 球員錦標賽次輪並列第10

潘政琮。（資料照，今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金2500萬美元（約7.9億台幣）的PGA球員錦標賽，台灣高球好手潘政琮次輪克服左手腕痠痛，繳出低於標準桿4桿的68桿，累計兩輪137桿暫時並列第10名，以7桿之差落後獨居領先的美國地主名將克拉克（Wyndham Clark）。

32歲的潘政琮第2回合穩健出擊，前五洞抓兩鳥雖也吞下兩個柏忌，但最後十洞進帳4個博蒂，主要歸功於幾記精彩的鐵桿與救球，有三個洞沒攻上果嶺但都能一切一推，包括危險的第18洞開球錯失球道，但仍漂亮救平標準桿。「我的開球打得很好但飛太遠了。最後三、四洞時開始起風，能在最後關頭打平標準桿總是好的。」潘政琮表示，起風時真的很難打，一直告訴自己要開上球道，「這就是我喜歡這座球場的原因，如果你能開上很多球道，就可以創造抓鳥機會。過去三週我的鐵桿擊球很好，讓我感到自信。」

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潘政琮逐漸找回當年贏得2019 RBC傳承賽並入選總統盃國際隊的狀態，而與經驗豐富的桿弟「捲毛」考恩（Mike Fluff Cowan）合作，對他也有加分效果，畢竟考恩曾擔任老虎伍茲（Tiger Woods）的桿弟，也曾與福瑞克（Jim Furyk）合作很長一段時間，潘政琮說：「我們有很好的化學反應。他很有趣，總是開玩笑、讓我放鬆。他走得有點慢，這是我喜歡的方式，因為有時我會急著擊球。總而言之，我們是很棒的隊友。」至於首度參賽的另名台將俞俊安，次輪繳出73桿，累計兩輪正3桿，無緣晉級周末決賽。

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