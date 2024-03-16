中職》對於投球計時器 王建民有個問題想請教

中信兄弟投手教練王建民（右）。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年中職一軍重回6隊規模，聯盟也導入比賽新制，包括投手在壘上無人需在20秒內啟動投球動作、壘上有人則為25秒內，投手退板或牽制最多3次，延長賽採突破僵局制，開放各隊使用PitchCom（投捕電子暗號發送器），都是為了加快比賽時間。

對於今年中職新制，中信兄弟投手教練王建民認為，投手在規定秒數內必須啟動投球動作，這方面影響較大，今年春訓熱身賽有些球場裝設的投球計時器，在倒數5秒會發出「嗶」的聲響，有些球場則不會，投手聽到「嗶」聲，有時候會比較緊張一點，不知道例行賽是否也是如此。

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對此，聯盟解釋，王建民所說的狀況，有可能是球隊自行採購的投球計時器，今年例行賽聯盟所用的投球計時器，只有在秒數歸零才會發出「嗶」聲，並不會在倒數5秒就出現「嗶」聲。

韓職從2022年起在二軍賽採用投球計時器，但去年球季結束後，各隊反映許多新規則一次上路有太多改變，導致球團短時間不適應，今年投球計時器決定暫緩半季再評估是否在一軍賽實施。

值得一提的是，韓職聯盟和球對所採用的投球計時器，一律由韓職聯盟上網公開招標統一採購，聯盟和各隊所使用的投球計時器一致，不會出現各隊自行採購的狀況。

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