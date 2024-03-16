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HBL》普門末節逆轉陽明 隊史6闖冠軍戰明天挑戰不敗北一女

2024/03/16 17:55

普門中學擊敗陽明高中，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕許久未在HBL女子組冠軍戰亮相的普門中學、陽明高中今天在台北小巨蛋4強賽狹路相逢，爭取前進冠軍賽的門票。普門第四節打出逆轉氣勢，克服雙位數落後一舉超車，最終以68：61氣走陽明，收下隊史第6張爭冠門票，明天下午4點將挑戰本季女子組唯一不敗北一女中。

普門中學在108、109、110、111學年都以第5名作收，本屆才終於重返4強行列，要追逐隊史繼97、98、100、105、106學年後，隊史第6張冠軍賽門票，另外普門在97、105、106學年都捧起冠軍金盃。

普門此仗一度33：43落後陽明，但全隊沒有放棄一路追分，靠著卓承沅連續得分及陳妤瑩三分彈破網，普門在第四節一波流打出18：7猛攻成功超車，而陽明一度追到58：60，但悶整場的普門主力林湘凌2分10秒中距離跳投破網，以及李郁慈1分28秒進球，再度將領先擴大至6分，雖然陽明又飆進三分球，但李郁慈又進球，也為普門把這場比賽勝利收下。

普門李郁慈貢獻16分，關鍵時刻連續得分更是贏球功臣，陳妤瑩10分，成家諄貢獻12分，卓承沅挹注13分。

陽明上次晉級冠軍戰是97學年，該屆就敗給普門屈居亞軍，陽明迄今始終無法躋身總冠軍戰，如今又在第四節遭普門翻轉戰局，連4屆無緣爭冠，明天只能跟金甌女中爭季軍。

普門中學李郁慈（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

普門中學卓承沅（左）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

陽明高中魏詩芸（中）切入拋投。（記者陳志曲攝）

普門中學擊敗陽明高中，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

陽明高中落敗。（記者陳志曲攝）

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