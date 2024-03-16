中職》太神！獅上演熱身賽歷史最大逆轉秀 猿連2天9局大崩盤

統一獅許哲晏敲再見安打。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕統一獅今天對樂天桃猿演出熱身賽史上最大逆轉秀，在許哲晏再見安打的帶領之下，9局猛攻6分，率隊以7：6賞給樂天2連敗。

過去中職公辦熱身賽8局打完最大落後逆轉秀得追溯至2009年3月16日，興農克服8局結束落後4分的逆境，今統一獅隊更神勇，9局落後5分，一口氣猛灌6分逆轉，向對手說再見。

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樂天昨被台鋼雄鷹隊9局上攻3分逆轉輸球，今帶著5分領先進入9局下，終結者候選的陳柏豪遭遇大亂流，被連續擊出6支安打，失掉4分。樂天1出局滿壘派上林華偉，被許哲晏擊出再見安打。

樂天洋將政策調整為「全先發」，告別終結者豪勁，加上牛棚戰將賴鴻誠、陳禹勳也都放在保留名單外而轉隊，總教練古久保健二從春訓就坦言牛棚是最擔心的環節，果真在公辦熱身賽前2戰漏出破綻，連2戰都在9局遭逆轉吞敗，

勝騎士回鍋獅隊後，今天首度在公辦熱身賽亮相，前3局都被樂天狙擊，包括2局上林泓育的陽春彈，4局被擊出7支安打，失掉3分，有4次三振。

統一獅許哲晏敲再見安打。（統一獅提供）

統一獅許哲晏敲再見安打。（統一獅提供）

統一獅許哲晏敲再見安打。（統一獅提供）

統一獅許哲晏敲再見安打。（統一獅提供）

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