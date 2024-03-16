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中職》大巨蛋首場熱身賽 兄弟只擠出1支安打吞敗

2024/03/16 19:56

味全龍吉力吉撈．鞏冠轟出兩分砲。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕在19898名球迷現場見證下，今天中職公辦熱身賽味全龍靠洋投艾璞樂等6名投手壓制，全場只讓中信兄弟打線擠出1支安打進帳1分，最終龍隊就以６：1擊敗兄弟，拿下大巨蛋首場公辦熱身賽勝利。

此役首局吉力吉撈．鞏冠轟出兩分砲，苦主是兄弟先發投手徐基麟，6局下兄弟推出林暉盛登板中繼，他被敲出2安，另有2次保送，加上隊友守備失誤，單局掉3分都非責失。

8局上兄弟反攻，兩出局一壘有人黃韋盛適時敲安帶有1分打點，下個半局龍隊追回1分拿下勝利，兄弟老將周思齊今年球季結束引退，9局上他上場代打引爆全場掌聲和歡呼聲，最終擊出外野飛球遭接殺。

龍隊先發洋投艾璞樂投4局，陳禹勳、呂詠臻、林逸達依序登板各投1局，4名投手都沒有被敲出任何1支安打也無失分，直到8局上兩出局二壘有人，林凱威才被敲安掉分破功，廖任磊關門順利守成。

味全龍吉力吉撈．鞏冠轟出兩分砲。（記者林正堃攝）

中職熱身賽，大巨蛋湧進19898名球迷。（記者林正堃攝）

中職熱身賽，大巨蛋湧進19898名球迷。（記者林正堃攝）

中職熱身賽，大巨蛋湧進19898名球迷。（記者林正堃攝）

味全龍贏球。（記者林正堃攝）

中信兄弟全場僅1安。（記者林正堃攝）

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