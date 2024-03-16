中職》前3年都是合約所屬球員 張宥鈞希望拚開季一軍

張宥鈞。（富邦提供）

〔記者徐正揚／斗六報導〕富邦悍將繼2020年的曾峻岳後，今年有機會再次出現「第7輪奇蹟」，前3年都是合約所屬球員的張宥鈞，今年不但首次獲得參加公辦熱身賽的機會，開季還可能進入一軍名單。

張宥鈞於2021年季中選秀會第7輪被富邦指名，前3年在二軍出賽78場不曾上過一軍，今年春訓的好表現引起教練團的注意，公辦熱身賽前2場都以替補上場，今天更首次獲得先發機會守中外野打第2棒。

請繼續往下閱讀...

張宥鈞表示，前3年有進60人名單，但都只能打二軍，今年可以第1次打公辦熱身賽非常開心，「教練有給我很明確的目標，這是我距離一軍最近的1次，希望努力把握機會，目標當然是拚開季一軍。」

張宥鈞。（富邦提供）

張宥鈞認為，今年春訓出賽機會變多，從中累積更多的經驗，加上心態也比過去成熟，讓他更清楚要扮演的角色，「我的優勢是速度與作戰，打擊最近有比較穩定一點，守備應該算是中規中矩。」

總教練陳金鋒指出，張宥鈞進來球隊2年多，今年在自辦熱身賽不論打擊、守備都很不錯，因此放進公辦熱身賽名單持續觀察，「我們是有速度的球隊，看他的身材就知道，會用他就是要拚腳程。」

出身中職選秀第7輪最著名的球員是Lamigo桃猿2013年藍寅倫、2015年朱育賢、2017年黃子鵬與富邦2020年曾峻岳，張宥鈞表示，自己也是第7輪被選，會努力向學長們看齊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法