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HBL》曹祐寧16分率南山打敗松山 明天和衛冕軍光復爭冠

2024/03/16 19:59

南山高中擊敗松山高中，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕連續11屆挺進HBL男子組4強的南山高中今天在台北小巨蛋和隊史手握6冠的松山高中對決，南山全隊幾乎上場都有分數進帳，曹祐寧更是進帳全隊最高16分，南山最終以89：73大勝松山，連4屆闖進總冠軍，明晚6點將跟光復高中爭冠。

南山今天開賽就展開猛攻，領先超過雙位數，但松山也展開反擊，兩隊半場打完，南山41：35領先，只是南山第三節27：17攻勢領先再超過雙位數，松山第四節更是落後20分，只能眼睜睜看著南山再闖冠軍賽。

南山在男子組共獲得史上之最7冠，只是上次奪冠已經是104學年，近年雖然都有爭冠經驗，卻屢屢受到挫敗都屈居亞軍，本屆成功完成連4屆躋身冠軍賽的初步目標，終極目標也是重返冠軍榮耀。南山在8強對戰光復曾贏下勝利，明天能否終結光復的霸業，值得關注。

南山今天攻下最多分是曹祐寧的16分，新人王大熱門黃瀚陞挹注14分，謝旻耕也有10分進帳，高二長人劉耕灝13分、6籃板，莊政隆則展現全能身手，繳出4分、7籃板、10助攻、4抄截、4阻攻。

松山在97、98、99、103、105、106學年拿下冠軍，上屆以季軍作收，本屆還是無緣總冠軍戰，明天和東泰高中爭季軍。松山葉旭森攻下20分、林現惟19分、查傑13分。

松山高中林現惟（左）遭南山高中曹祐寧（右）嚴加看管。（記者陳志曲攝）

南山高中曹祐寧三分得手。（記者陳志曲攝）

松山高中林現惟（右）切入拋投。（記者陳志曲攝）

南山高中曹祐寧（中）。（記者陳志曲攝）

南山高中擊敗松山高中，前進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

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