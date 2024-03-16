WTT大滿貫》突破不了「梁靖崑障礙」！林昀儒6局飲恨 無緣爭冠

林昀儒在男單四強站不敵中國名將梁靖崑，無緣爭冠。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在WTT新加坡大滿貫賽男單4強戰，關鍵第5局錯失開局4:1領先，最終連丟2局，以2:4不敵世界排名第5的中國名將梁靖崑，苦吞對戰5連敗，但仍獲得1.7萬美元（約新台幣53.7萬）及700分積分。

世界排名第8的林昀儒過去四度遭遇梁靖崑雖然都輸球，但過程都相當膠著，最近一次在一月的杜哈球星挑戰賽，雙方一路纏鬥至決勝局，小林在8:3、10:7領先下，錯失3個賽末點，最後在丟士時連續被對手打出兩次幸運擦邊球，以2:3飲恨。

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今天再度過招，戰況依舊緊繃，首局林昀儒在9平時反手發球搶攻得手，加上梁靖崑正手回擺掛網，以11:9先馳得點。

第2局，林昀儒在4:9落後下展開逆襲，在化解3個局點後追到9:10，也迫使對手叫暫停，梁靖崑在恢復比賽後堅持發長球，林昀儒反手擰拉出界，9:11讓出。

雙方在第3局展開拉鋸戰，林昀儒在10:9聽牌下連丟3分，包括梁靖崑最後一球幸運擦網球。但小林並不氣餒，在第4局克服4:6落後，以一波7:1的猛攻，11:7扳平戰局。

第5局是全場勝負分水嶺，林昀儒在開局4:1領先下，突然遭遇亂流，頻頻被梁靖崑的正手斜線球打穿防線，一口氣連丟7分，最終6:11失守，士氣也受挫，第6局也全面崩盤，開局就陷入1:7落後，終場5:11落敗，對戰首勝依舊沒能開胡。

女單4強賽成為中國內戰，世界排名第3的王曼昱以4:1逆轉排名第2的陳夢；世界排名第4的王藝迪則以直落四橫掃排名第6的陳幸同，決賽將上演「雙王」爭冠的戲碼，過去兩人在國際賽交手，王曼昱以6勝2負占優勢。

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