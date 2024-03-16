中職》兄弟菜鳥捕手只蹲1局就被換掉 日本教頭有用意

中信兄弟投手徐基麟與捕手徐博瑋。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職公辦熱身賽今天在大巨蛋熱戰，中信兄弟全場只擊出1支安打，最終就以1:6不敵味全龍。

兄弟總教練平野惠一表示，今天團隊雖然只擊出1支安打，不過之前打線發揮得不錯，不希望讓選手有「啊！在大巨蛋就打不好」的感覺，今年還會在大巨蛋進行許多比賽，希望選手好好調整。

請繼續往下閱讀...

徐基麟是兄弟積極培養的先發投手，今天他在首局就被吉力吉撈．鞏冠轟出兩分砲，第2局年輕的先發捕手徐博瑋就退場休息，由高宇杰接替蹲捕，徐基麟先發4.2局被敲3安失2分承擔敗投。

對於第2局換捕手的調度，平野惠一解釋，春訓時就強調，投手最不穩的時候常在第一局發生，身為捕手，如何帶領投手度過不穩時期是很重要的工作，退場後兩人也有討論，什麼地方沒有做好，什麼地方還可以做得更好，經過這場比賽，希望下次他能有更好的表現。

平野惠一野說，球隊昨天放假，今天打熱身賽，一直有叮嚀球員，放假後第1天、第1局、第1球和第1個PLAY就要馬上進入狀況，往後也會一直不斷提醒選手。

中信兄弟全場僅敲出1支安打。（記者林正堃攝）

中信兄弟日籍教頭平野惠一。（記者林正堃攝）

中信兄弟投手徐基麟。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法