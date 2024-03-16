全英賽》金廷3局大戰逆轉挺進決賽 有望爭印尼男單30年來首冠

印尼好手金廷。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列全英公開賽男單4強戰，前一場擊敗丹麥世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）、世界排名第5的印尼27歲好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），今天耗費1小時15分，最後以19比21、21比5、21比11逆轉擊敗法國22歲好手小波波夫（Christo Popov），生涯首次挺進全英賽男單冠軍戰。

這是金廷自2023年6月的印尼公開賽，再度打進決賽。金廷前一次摘冠，也是在2023年6月的新加坡羽球公開賽。金廷本季最佳只打到印尼大師賽準決賽。

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「今天我很感激、也很開心，不僅是因為贏球，而是因為我能很好地處理場上每件事。我能夠從開賽保持專注至比賽結束，這也是很重要的事情。」金廷說道。

前一次有印尼男單選手挺進全英賽決賽，已經是2002年的時候，當時印尼名將桑托索（Budi Santoso）摘得亞軍；而前一次有印尼男單選手在全英賽奪冠則是印尼名將阿爾比（Hariyanto Arbi），他在1993年、1994年全英賽男單奪冠。

金廷將在決賽碰上印度好手森（Lakshya Sen）與世界排名第9的印尼好手克里斯提（Jonatan Christie）的贏家，有機會在全英賽男單冠軍戰上演「印尼內戰」。

法國好手小波波夫。（美聯社）

印尼好手金廷（右）賽後向法國好手小波波夫（左）致意。（美聯社）

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