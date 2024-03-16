全英賽》82分鐘激戰！山口茜讓安洗瑩氣力放盡 終結4連敗闖決賽

日本名將山口茜。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕南韓世界球后安洗瑩、日本名將山口茜今晚在超級1000系列全英羽球公開賽上演第23次頂尖對決，兩人展現強大的意志力，打出一場超過1小時的馬拉松戰役，最終山口茜以21：10、19：21、21：14擊敗安洗瑩，終結對戰4連敗，繼2018、2022年後，三度殺入全英女單冠軍戰。

安洗瑩、山口茜過去22次對戰，安洗瑩以12勝10負稍佔上風，但去年蘇迪曼盃、新加坡公開賽、中國公開賽、法國公開賽共4次交鋒，贏家都是安洗瑩，山口茜前次獲勝已經是去年3月的德國公開賽冠軍戰。

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山口茜、安洗瑩第一局一開始還互有來往，但向來穩定的安洗瑩出現較多失誤，且山口茜又打出不少漂亮回球，山口茜在9：7領先先連拿4分，接著更是一鼓作氣連續進帳7分，取得20：8大幅領先，快意先下一城。

安洗瑩在第二局狀況回穩，只是山口茜也是展現耐心一直多拍來回，以11：9進入技術暫停，安洗瑩暫停回來後連下4分超前，但兩人幾乎每一球都是得歷經多拍來回，而安洗瑩也是多次倒在地上喘，但她靠一記幸運翻網球也讓山口茜撲倒在地並獲得19：18領先，即使山口茜又追平，但安洗瑩還是扳回一城。

進入決勝局，安洗瑩、山口茜持續多拍纏鬥，山口茜也是不斷讓安洗瑩跑起來，而安洗瑩暫停後體能開始下滑，在10：12落後下連續被山口茜得到4分，她也因大腿不適尋求醫療暫停，山口茜就穩住領先也成功帶走勝利。

南韓世界球后安洗瑩。（美聯社）

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