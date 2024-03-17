全英賽》戴資穎不敵狀況絕佳的瑪琳 無緣女單決賽

台灣一姊戴資穎今天凌晨在全英羽球公開賽女單4強賽，以13：21、12：21不敵西班牙前球后瑪琳。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎今天凌晨在全英羽球公開賽女單4強賽，以13：21、12：21不敵西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin），無緣挑戰生涯在全英的第4座冠軍。

世界排名第3的戴資穎前役花了75分鐘逆轉中國何冰嬌，斬獲對戰7連勝；世界排名第5的瑪琳去年12月年終總決賽收下亞軍，當時在小組賽、4強「雙殺」陳雨菲，在本屆全英8強再度擊敗陳雨菲，收下對戰3連勝。

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戴資穎、瑪琳過往23次交鋒，小戴獲得12勝11負，包括近一次過招於去年12月年終賽，鏖戰3局演出逆轉勝，如今是兩人繼2015、2020年第三度於歷史悠久的全英交鋒。

瑪琳開賽就打得很強勢，也守住戴資穎不少回擊，逼得小戴也出現失誤，陷入5：11落後，而戴資穎暫停回來後也打出不少更刁鑽的球，也讓現場球迷驚呼，並打出一波5：1攻勢縮小落後差距，只是瑪琳又連下4分回應，雖然戴資穎試圖追趕，但總會敗在自己失誤，也只能把首局讓出。

戴資穎第二局先連下3分，但瑪琳此仗狀況出色，幾乎很少發生主動失誤，又能接住小戴的各式球路，而雙方打成3：3平手，即使小戴拿2分變成領先，卻因頻頻發生失誤，瑪琳連下8分，帶著11：5進入暫停。陷入劣勢的戴資穎暫停後連下5分，包括一次角度犀利的回擊也讓對手撲倒在地，瑪琳則連拿5分回應，小戴後來就欲振乏力直落二吞下敗仗。本屆全英女單冠軍賽將由瑪琳對陣日本名將山口茜。

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

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