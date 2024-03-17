網球》曾俊欣睽違近2年重返決賽！ 匈牙利紅土挑戰賽爭冠

曾俊欣。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕匈牙利塞克什白堡進行的男網挑戰賽，「夜市球王」曾俊欣再度歷經3盤激戰，終以3：6、6：4、6：4大逆轉義大利長人馬斯特雷利（Francesco Maestrelli），22歲台將自會外賽起連闖6關，睽違近兩年重返單打決戰，壓軸對手則為法國第7種子德羅蓋（Titouan Droguet）。

本週ATP世界排名328的曾俊欣，4強面對暫居243席的馬斯特雷利，挨了身高196公分「重砲手」7記愛司轟炸，年輕台將展現頑強韌性，克服先丟首盤劣勢，次盤重振旗鼓發動反攻，第5局把握機會回破，順勢扳回一城。決勝盤曾俊欣持續發揮速度與底線抽球優勢，一路纏鬥至關鍵第9局再度突破，最終保發關門，總計激戰2小時50分鐘驚險出線，這也是他自2022年4月西班牙穆西亞挑戰賽贏得生涯第3冠之後，再度重返挑戰賽決戰。

請繼續往下閱讀...

曾俊欣此行在室內紅土球場過關斬將，會外賽2連勝突圍，再順勢連贏4場，包括首輪扳倒前全球第7的法國第3種子名將加斯凱 （Richard Gasquet）、 8強3盤力退法國第8種子馬蒂諾（Matteo Martineau）等勁敵，如今冠軍戰強碰另名種子德羅蓋，同樣22歲的對手目前167席，這也是台法雙雄職業生涯首度單打交鋒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法