網球》「百搭天后」謝淑薇超神！復出不到一年搶回女雙球后寶座

謝淑薇（右起）與梅騰絲。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇無愧為「百搭天后」，復出不到短短一年，就橫掃群芳搶回女雙世界球后寶座，而且包括WTA千分等級的印地安泉網賽在內，「台灣一姊」連續四站女雙決戰都勇奪冠軍，滿百勝率足為職業生涯再添傳奇。

謝淑薇／比利時梅騰絲（Elise Mertens）無愧為WTA官網形容的「夢幻組合」，印地安泉女雙壓軸直落2擊敗第3種子澳洲杭特（Storm Hunter）／捷克辛妮亞可娃（Katerina Siniakova），讓頭號種子「台比聯軍」自今年初澳洲公開賽女雙封后之後，相隔逾一個半月再度笑捧金盃，共享23萬6800美元（約755萬台幣）獎金。

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神奇的是，原本休兵長達一年半之久的謝淑薇，自去年四月底重出江湖，先後打進法國公開賽、溫布頓錦標賽、今年初澳洲公開賽及印地安泉的女雙決戰，不但全部順勢攻頂，搭檔包括中國新世代王欣瑜、已退休的捷克名將史崔可娃（Barbora Strycova） ，以及現今的老戰友梅騰絲，靈活刁鑽球風不但獨樹一幟，還能與身旁伙伴發揮互補效果，讓小薇天助自助連戰皆捷，相隔兩年四個多月重返女雙No.1，也是第九度后臨天下。

謝淑薇第四度贏得印地安泉女雙冠軍，同樣締造「打進決賽就封后」的完美紀錄，也是她與梅騰絲自2021年後第二次掄元，小薇生涯第34座WTA女雙金盃到手，更粉碎杭特爭奪球后的希望，接下來同樣千分等級的邁阿密，與印地安泉並稱「陽光雙賽」，最佳拍檔「謝梅配」是否再度出擊？備受球迷期待。

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