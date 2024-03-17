晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》「百搭天后」謝淑薇超神！復出不到一年搶回女雙球后寶座

2024/03/17 06:56

謝淑薇（右起）與梅騰絲。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇無愧為「百搭天后」，復出不到短短一年，就橫掃群芳搶回女雙世界球后寶座，而且包括WTA千分等級的印地安泉網賽在內，「台灣一姊」連續四站女雙決戰都勇奪冠軍，滿百勝率足為職業生涯再添傳奇。

謝淑薇／比利時梅騰絲（Elise Mertens）無愧為WTA官網形容的「夢幻組合」，印地安泉女雙壓軸直落2擊敗第3種子澳洲杭特（Storm Hunter）／捷克辛妮亞可娃（Katerina Siniakova），讓頭號種子「台比聯軍」自今年初澳洲公開賽女雙封后之後，相隔逾一個半月再度笑捧金盃，共享23萬6800美元（約755萬台幣）獎金。

神奇的是，原本休兵長達一年半之久的謝淑薇，自去年四月底重出江湖，先後打進法國公開賽、溫布頓錦標賽、今年初澳洲公開賽及印地安泉的女雙決戰，不但全部順勢攻頂，搭檔包括中國新世代王欣瑜、已退休的捷克名將史崔可娃（Barbora Strycova） ，以及現今的老戰友梅騰絲，靈活刁鑽球風不但獨樹一幟，還能與身旁伙伴發揮互補效果，讓小薇天助自助連戰皆捷，相隔兩年四個多月重返女雙No.1，也是第九度后臨天下。

謝淑薇第四度贏得印地安泉女雙冠軍，同樣締造「打進決賽就封后」的完美紀錄，也是她與梅騰絲自2021年後第二次掄元，小薇生涯第34座WTA女雙金盃到手，更粉碎杭特爭奪球后的希望，接下來同樣千分等級的邁阿密，與印地安泉並稱「陽光雙賽」，最佳拍檔「謝梅配」是否再度出擊？備受球迷期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。