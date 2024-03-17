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全英賽》歷經82分鐘激戰無緣決賽 安洗瑩賽後淚崩說自己「真的累了」

2024/03/17 07:52

安洗瑩。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列全英羽球公開賽女單4強，南韓世界球后安洗瑩與日本名將山口茜歷經82分鐘激戰，最終安洗瑩以10：21、21：19、14：21不敵山口茜，無緣決賽。賽後安洗瑩受訪也不禁淚下，表示自己真的累了。

安洗瑩、山口茜過去22次對戰，安洗瑩以12勝10負稍佔上風，近4次交手全都由安洗瑩拿下。不過此役進入決勝局，安洗瑩的體力開始不堪負荷，逐漸跟不上山口茜的攻勢，還因大腿不適尋求醫療暫停，最終無法上演逆轉。

安洗瑩在今年1月印度公開賽就曾因傷退賽，賽後她也哽咽坦言，「我從印度公開賽以來就帶著傷勢應戰，這幾站下來真的筋疲力盡。我打了一場很漫長的比賽，但這就是像這樣的比賽讓我對羽球深陷其中。」

即便眼眶已經浸滿淚水，安洗瑩仍堅強表示，「我和我的訓練師做了許多交談，我們一直在為這些巡迴賽做準備，這不是我想要的結果，但我也願意欣然接受。」說完便低頭淚崩。

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