全英賽》歷經82分鐘激戰無緣決賽 安洗瑩賽後淚崩說自己「真的累了」

安洗瑩。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕超級1000系列全英羽球公開賽女單4強,南韓世界球后安洗瑩與日本名將山口茜歷經82分鐘激戰,最終安洗瑩以10:21、21:19、14:21不敵山口茜,無緣決賽。賽後安洗瑩受訪也不禁淚下,表示自己真的累了。

安洗瑩、山口茜過去22次對戰,安洗瑩以12勝10負稍佔上風,近4次交手全都由安洗瑩拿下。不過此役進入決勝局,安洗瑩的體力開始不堪負荷,逐漸跟不上山口茜的攻勢,還因大腿不適尋求醫療暫停,最終無法上演逆轉。

安洗瑩在今年1月印度公開賽就曾因傷退賽,賽後她也哽咽坦言,「我從印度公開賽以來就帶著傷勢應戰,這幾站下來真的筋疲力盡。我打了一場很漫長的比賽,但這就是像這樣的比賽讓我對羽球深陷其中。」

即便眼眶已經浸滿淚水,安洗瑩仍堅強表示,「我和我的訓練師做了許多交談,我們一直在為這些巡迴賽做準備,這不是我想要的結果,但我也願意欣然接受。」說完便低頭淚崩。

You can feel the emotion



Thank you, An Se Young, for entertaining us with your incredible performances all week, and especially for today's classic encounter #YAE24 #allofbadminton pic.twitter.com/FUxdQb7vML