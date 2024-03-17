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中職》大巨蛋「痛苦槍」再現？ 味全龍火球男明顯失速

2024/03/17 07:39

林逸達。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕大巨蛋「痛苦槍」又出現了嗎？去年亞錦賽開幕戰，台灣隊王牌投手徐若熙投球，現場大螢幕幾乎沒有顯示150公里「速球紅字」，直球均速也掉到146公里左右，比剛落幕的台灣大賽，均速掉了6公里，當時外界就質疑，大巨蛋測速槍是否為「痛苦槍」，過幾場比賽經過調整才恢復正常。

昨天中職首度在大巨蛋舉行公辦熱身賽，味全龍「火球男」林逸達前幾天熱身賽頻飆破150公里，最快球速154公里刷新個人紀錄，不過昨天現場測速槍測到直球均速落在144至146公里，最快147公里；林凱威在日前熱身賽最快148公里，昨天只剩144公里，廖任磊測得最速139公里。

中信兄弟投手徐基麟、楊志龍，去年實戰最快球速分別為148、144公里，昨徐基麟最速143公里，楊志龍137公里，直球均速也下滑不少，中職在大巨蛋測速槍顯示數據是否準確有待觀察。

中職各地球場測速槍廠牌和型號並無統一規格，交給場方決定，測速槍置於本壘板後方看台，出來的球速是投手剛出手一剎那的初速，而非測球通過本壘板的尾速，因各球場設計不同，擺放的角度、距離、高低位置不一，多少會影響數據。

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