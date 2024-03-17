MLB》鄭宗哲支援春訓先發敲安選2保送 但守游擊1個PLAY發生2失誤

鄭宗哲。（取自X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜隊台灣旅美好手鄭宗哲日前被下放2A，不過今天在春訓對上勇士的比賽仍支援先發，打擊方面有貢獻安打，還大展選球眼選到2次保送；不過在守備端，海盜全場發生3次失誤，其中有2次就記在鄭宗哲身上。

現年22歲的鄭宗哲在休賽季被放進40人名單，今年是他自2022年之後，第二度參加大聯盟熱身賽。儘管日前已被下放2A，但今天仍在春訓熱身賽擔任先發弟7棒鎮守游擊，2局上首打席面對勇士強投摩頓（Charlie Morton）採用短打上壘，敲出一支內野安打。

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鄭宗哲接著大展選球眼，4局上與6局上都選到四壞保送，8局上最後一次打擊再次使用短打，這回犧牲觸擊將隊友送上二壘，總計此役1打數1安打、選到2次保送，春訓21打數敲出6安，打擊率上升至0.286，攻擊指數0.919。

海盜最終在蘇文斯基（Jack Suwinski）與麥金尼（Billy McKinney）開轟助陣下以4：2擊敗勇士，不過海盜此役全場發生3次失誤，鄭宗哲就被記上2次，全都在同一個PLAY發生。當時在7局下，鄭宗哲處理滾地球發生失誤讓打者上壘，接著傳球又發生暴傳，也讓跑者攻佔至二壘。

另外，響尾蛇今以5：4擊敗遊騎兵，另一位台灣旅美好手陳聖平於9局上獲得代打機會，不過擊出一壘滾地球出局；而台美混血強打卡洛爾（Corbin Carroll）3打數1安打、選到1次保送，也跑回本壘攻下1分。

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