NFL》前首輪大物四分衛被放棄了！芝加哥熊選秀搶狀元蓄勢待發

芝加哥熊將費爾茲交易至匹茲堡鋼人。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，芝加哥熊將2021年首輪第11順位的四分衛費爾茲（Justin Fields）交易至匹茲堡鋼人，換回2025年第六輪選秀籤，若費爾茲來季能參與鋼人51%的進攻，其選秀籤將提升為第四輪。

25歲的費爾茲進入聯盟後在跑陣上展現過人天賦與能力，但入行至今已經過了3個球季，傳球仍有不少進步空間，至今38場先發僅帶領熊隊拿下10勝28敗。上季他在口袋中的表現有所進步，傳出2562碼、16次達陣，被抄截9次，但熊隊僅打出7勝10敗，連3年無緣季後賽。

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兩週前，熊隊總管波爾斯（Ryan Poles）首次公開談到交易費爾茲的想法，他表示目標是不讓費爾茲持續陷入困境，並希望在熊隊確定未來四分衛的計畫後，能夠正確地對待費爾茲。

熊隊去年休季透過交易向卡羅萊納黑豹換來今年首輪籤與外接手摩爾（D.J. Moore），上季黑豹打出聯盟最爛的2勝15敗，也讓熊隊在今年握有狀元籤。如今送走費爾茲，熊隊基本上將會如同外界預期，以首輪籤選進來自南加州大學的狀元熱門、2022年海斯曼獎得主威廉斯（Caleb Williams）。

消息來源告訴《ESPN》，費爾茲來到鋼人後，預計將不會與剛簽下的威爾森（Russell Wilson）爭取先發位置，而是將在這位9屆職業盃四分衛底下繼續觀摩與學習。鋼人昨天才將皮克特（Kenny Pickett）送往費城老鷹，費爾茲也將填補上替補四分衛的空缺。

芝加哥熊昨天透過交易引進洛杉磯電光明星外接手艾倫（Keenan Allen），這只是熊隊其中一個優質補強，他們還以4年約續留當家明星角衛強森（Jalyon Johnson），簽下跑衛斯威夫特（D'Andre Swift）、中鋒謝爾頓（Coleman Shelton）與安全衛歐文斯（Jonathan Owens），來季攻防兩端戰力大升級。

握有狀元籤的熊隊預計會拿下來自南加大的大物四分衛威廉斯。（資料照）

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