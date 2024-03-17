MLB》火力全開！洋基「怪力男」夯187KM雷射轟 游擊新星猛敲4安（影音）

史坦頓。（USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今日在春訓熱身賽與藍鳥上演一場打擊大戰，雙方一共敲出29支安打，終場洋基以10：9險勝藍鳥。

洋基先發投手吉爾（Luis Gil）繳出3.1局無失分好投，飆出4次三振，比賽5局打完時，條紋軍取得8：1遙遙領先。

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未料洋基牛棚崩盤，6、7、8局合計痛失8分，讓藍鳥逆轉戰局，洋基帶著8：9落後進入8局下半，但他們馬上展開反撲，埃斯卡拉（J.C. Escarra）夯出關鍵2分砲，一棒逆轉比數，最終洋基以1分之差擊敗藍鳥。

洋基此役火力全開，團隊狂掃15支安打，游擊新星沃爾普（Anthony Volpe）猛敲4安「鐵支」，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）有雙安演出，包括擊出春訓首轟，是一發飛行距離425英呎的中左外野2分砲，擊球初速116英哩（約187公里）。

116 MPH OFF THE BAT OF GIANCARLO STANTON pic.twitter.com/CnLqlr1Bz2 — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） March 16, 2024

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