MLB》火力全開！洋基「怪力男」夯187KM雷射轟 游擊新星猛敲4安（影音）

史坦頓。(USA TODAY Sports)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今日在春訓熱身賽與藍鳥上演一場打擊大戰,雙方一共敲出29支安打,終場洋基以10:9險勝藍鳥。

洋基先發投手吉爾(Luis Gil)繳出3.1局無失分好投,飆出4次三振,比賽5局打完時,條紋軍取得8:1遙遙領先。

未料洋基牛棚崩盤,6、7、8局合計痛失8分,讓藍鳥逆轉戰局,洋基帶著8:9落後進入8局下半,但他們馬上展開反撲,埃斯卡拉(J.C. Escarra)夯出關鍵2分砲,一棒逆轉比數,最終洋基以1分之差擊敗藍鳥。

洋基此役火力全開,團隊狂掃15支安打,游擊新星沃爾普(Anthony Volpe)猛敲4安「鐵支」,「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)有雙安演出,包括擊出春訓首轟,是一發飛行距離425英呎的中左外野2分砲,擊球初速116英哩(約187公里)。

