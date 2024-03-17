晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

路跑》2024萬金石馬拉松 「快一秒」男女雙破大會紀錄

2024/03/17 10:07

2024萬金石馬拉松共有來自26個國家及地區，超過1萬1000多名跑者參加。（中央社）

〔記者俞肇福／新北報導〕2024萬金石馬拉松共有來自26個國家及地區，超過1萬1000多名跑者參加；男子組由Cyrus Kipkemboi以2小時9分30秒，破大會紀錄2小時9分31秒，女子組由Fozya Jemal Amid以2小時38分09秒打破2小時38分10秒。國內男、女冠軍周庭印和謝千鶴，成績分別為男子組第12名，女子組第5名。

國內男子冠軍周庭印，成績2小時24分43秒。國內女子冠軍謝千鶴，成績2小時57分48秒。國內男子組第2到5名為黃華凡、楊皓評、趙宥瑞和古佳倫。國內女子組第2到5名為董家琪、蔡昀軒、蔡佳真和蔡雅安。

2024新北市萬金石馬拉松全馬、挑戰馬今晨先後起跑時，氣溫約18℃，對跑者來說頗為舒適，但是近午時會升高到27、8℃，新北市長侯友宜提醒跑者注意補充水分，快樂安全的享受路跑。

今年萬金石馬拉松共有來自26個國家及地區，超過1萬1000多名跑者參加，共同體驗金標籤認證賽事。全馬在上午6點30分鳴笛出發，10公里挑戰馬6點50分出發。

侯友宜說，他從2007當新北市副市長時，開始參加萬金石馬拉松。這場賽事經市府跟中華民國田徑總會合作，從獲得世界田徑總會認證銅標章、銀標章，到現在成為全台首個金標章賽事，感謝所有共同參與者的一起努力。

侯友宜說，今天的天氣不錯，6點左右是17℃左右，不過中午時可能會到27、8℃，所以中午在跑的時候會很辛苦，提醒跑者水分都要補充一下，跑的過程如果身體有一點點狀況的話，就不要太勉強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。