路跑》2024萬金石馬拉松 「快一秒」男女雙破大會紀錄

2024萬金石馬拉松共有來自26個國家及地區，超過1萬1000多名跑者參加。（中央社）

〔記者俞肇福／新北報導〕2024萬金石馬拉松共有來自26個國家及地區，超過1萬1000多名跑者參加；男子組由Cyrus Kipkemboi以2小時9分30秒，破大會紀錄2小時9分31秒，女子組由Fozya Jemal Amid以2小時38分09秒打破2小時38分10秒。國內男、女冠軍周庭印和謝千鶴，成績分別為男子組第12名，女子組第5名。

國內男子冠軍周庭印，成績2小時24分43秒。國內女子冠軍謝千鶴，成績2小時57分48秒。國內男子組第2到5名為黃華凡、楊皓評、趙宥瑞和古佳倫。國內女子組第2到5名為董家琪、蔡昀軒、蔡佳真和蔡雅安。

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2024新北市萬金石馬拉松全馬、挑戰馬今晨先後起跑時，氣溫約18℃，對跑者來說頗為舒適，但是近午時會升高到27、8℃，新北市長侯友宜提醒跑者注意補充水分，快樂安全的享受路跑。

今年萬金石馬拉松共有來自26個國家及地區，超過1萬1000多名跑者參加，共同體驗金標籤認證賽事。全馬在上午6點30分鳴笛出發，10公里挑戰馬6點50分出發。

侯友宜說，他從2007當新北市副市長時，開始參加萬金石馬拉松。這場賽事經市府跟中華民國田徑總會合作，從獲得世界田徑總會認證銅標章、銀標章，到現在成為全台首個金標章賽事，感謝所有共同參與者的一起努力。

侯友宜說，今天的天氣不錯，6點左右是17℃左右，不過中午時可能會到27、8℃，所以中午在跑的時候會很辛苦，提醒跑者水分都要補充一下，跑的過程如果身體有一點點狀況的話，就不要太勉強。

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