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MLB》除了輪值還有煩惱之處！洋基總管點出2疑慮、可能進行交易

2024/03/17 11:37

洋基總管凱許曼。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）確定因手肘傷勢缺陣1至2個月，開幕戰先發確定將由柯提斯（Nestor Cortes）頂替，不過第5號先發的人選還有待商榷，此外牛棚也還有位置可爭取，但總管凱許曼（Brian Cashman）受訪卻點出洋基另外的2大問題。

凱許曼今天接受《紐約郵報》訪問時點出，洋基陣中有太多捕手。目前40人名單共有5名捕手，其中有3人有望在大聯盟競爭，崔維諾（Jose Trevino）將定期出賽，新秀威爾斯（Austin Wells）春訓在攻防兩端留下深刻印象，羅特維特（Ben Rortvedt）雖起步較慢，但守備能力強，只不過已經沒有更多下放權。

對此凱許曼坦言，洋基在捕手方面確實有些供過於求，「捕手深度很出色，每個人都充分展現自己的實力。很顯然在春訓快結束時必須做出抉擇，我們將看看如何應對。但我對這些球員為自己努力以爭取被看見的機會感到自豪，我覺得我們的訓練營裡不只有2位大聯盟捕手。」

然而另外一個問題也浮現，洋基的訓練營中是否有擔任替補內野手的人選？日前培拉薩（Oswald Peraza）因肩傷確定脫離戰線，工具人卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）還得支援外野，競爭人選剩下農場好手維瓦斯（Jorbit Vivas）、道恩斯（Jeter Downs）以及非名單的資深球員史密斯（Kevin Smith）。

對此凱許曼表示，「我覺得我們這裡有些可靠的人選，但每個春訓我們仍會從外面尋找戰力。我們會視接下來春訓的狀況，以及任何交易可能。在其他地方不適合的球員也許來到我們這裡會更適合，我也不確定，我們拭目以待。」

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