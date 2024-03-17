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NBA》「勇湖戰」打到計時器壞掉 柯瑞歸隊砍31分助勇士勝湖人

2024/03/17 11:17

柯瑞。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客湖人，一哥柯瑞（Stephen Curry）歸隊攻下31分，即便比賽尾聲一度因進攻計時器故障暫停，但灣區大軍不受影響，最終仍以128：121力退湖人，也因勝率略勝對手，上升到西部第9。

湖人和勇士賽前分居西部第9、10名，這一戰對於角逐季後賽資格相對重要，先前因為腳踝傷勢缺陣的柯瑞也歸隊。

湖人在首節打完取得領先，但A.戴維斯（Anthony Davis ）被打到眼睛，第1節結束後未再回到場上，勇士也一路緊追。第2節尾聲，D.格林（Draymond Green）和庫明加（Jonathan Kuminga）兩度完成接力灌籃，半場打完勇士取得67：66領先。

勇士上半場團隊三分球命中率56.3%，K.湯普森（Klay Thompson）包辦21分全隊最高。

勇士在第3節一度擴大到雙位數領先，但湖人迅速回神，海伊斯（Jaxson Hayes）兩度上演灌籃，助隊緊咬對手。不過，紫金一哥詹姆斯（LeBron James ）表現強勢，第4節再度挺身而出連拿6分，湖人還有機會追趕。

終場前1分50秒、1分48秒時，湖人兩度因為球權挑戰成功，但之後出現進攻計時器故障問題，比賽一度暫停，讓球員相當無奈，最後只能採用其他的方式來計時。

握有領先的勇士沒被這次烏龍影響，庫明加、威金斯（Andrew Wiggins）接連得分持續擴大領先，勇士收下勝利。

勇士柯瑞今天繳出全隊最高31分、6籃板，湯普森26分次之；湖人一哥詹姆斯轟下40分。

詹姆斯。（法新社）

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