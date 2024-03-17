NBA》神三分遭沒收計時器還故障！詹皇談勇湖爛尾 連柯爾也幫腔（影音）

詹姆斯。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今以121：128不敵勇士，然而比賽最後2分鐘卻發生計時器故障事件，導致比賽整整暫停多達20分鐘，而湖人也氣勢全失，最終無力反撲，對此「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也對這場勇湖大戰的「爛尾」給出看法。

終場前1分50秒、1分48秒時，湖人兩度因為球權挑戰成功，但之後出現進攻計時器故障問題，比賽一度暫停，讓球員相當無奈，詹姆斯甚至多次把地板砸，還開玩笑表示「我太老了」、「別鬧了我還要趕飛機」，最後只能採用其他的方式來計時。

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賽後受訪時，詹姆斯再度表達無奈，「很顯然這打亂了我們的節奏，但最終你仍想把事情做好，只能說這是個很不幸的狀況。」而談到2分07秒關鍵底角三分球，最後卻因裁判回放檢視腳踩線出界遭到沒收，詹皇表示，「我從來沒看過這種判決，還蠻詭異的。」

LEBRON FALLAWAY THREE OVER STEPH!!!! pic.twitter.com/Uhrz1p9PLA — Oh No He Didn't （@ohnohedidnt24） March 17, 2024

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後也針對這兩點作出回應，「這（計時器故障）很奇怪，似乎每年都會有幾次發生這種問題，但這是我遇過最極端的情況，因為就連備用的裝置也無法運作。」、「我也不喜歡那個可以讓裁判去看回放的規則，LeBron的三分就這樣沒了，這也是一年會發生個一、兩次，如果這規則消失會很棒。」

湖人和勇士賽前分居西部第9、10名，不過此役過後雙方名次對調，湖人以36勝32敗下滑至西部第10名，勇士則以35勝31敗上升至第9名。

柯爾。（美聯社）

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